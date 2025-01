Cerved: 73.000 imprese esposte a rischio climatico, gas ed energia le aree piu' critiche

1 su 5 investimenti gia' possibili in stabilita' finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Sono 73.000, in particolare nell'oil&gas e nella produzione di energia, le imprese piu' esposte al rischio climatico in Italia secondo un'analisi Cerved. A rischio anche settori come produzione di cemento, del ferro e acciaio, dei materiali da costruzione, oltre all'agricoltura. Seguono l'automotive, la chimica, il sistema moda, i trasporti e la logistica. Si tratta di aziende che gia' presentano debiti per 207mld di euro e che per decarbonizzarsi e raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette al 2050 dovranno sostenere investimenti aggiuntivi per 226mld di euro. Ben 15.000, pero', cioe' piu' di 1 su 5 (21,4%), potrebbero farlo senza minare la propria sicurezza finanziaria, indebitandosi per 46mld di euro.

La quota piu' importante, anche in questo caso, ricade sul settore oil&gas per 58,6mld stimati per exploration&production e 63,5mld per refining&marketing per un totale di 122,1mld, entrambi soggetti altamente sia al rischio di transizione che a quello ambientale, seguito dalla produzione di energia che dovrebbero investire ulteriori 74,7mld. Molto meno gli investimenti per il settore ferro e acciaio (7,3mld), del cemento (4mld) materiali da costruzione (1,8mld), agricoltura e proteine animali (900mln), tutti ambiti piu' colpiti dal rischio ambientale che da quello di transizione. Investimenti attesi anche per trasporti e logistica (13mld) e chimica (1,35mld). Sotto il miliardo quanto dovrebbero dedicare al capitolo climatico automotive (590mln) e sistema moda (350mln).

ami

(RADIOCOR) 05-01-25 11:35:37 (0162)ENE 5 NNNN