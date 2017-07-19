Cernobbio: De Molli, Calenda? potrebbe ancora venire, ragioneremo insieme (Radio24)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - "Ho risposto a nome di tutti i colleghi di Teha in modo molto puntuale alle osservazioni dell'onorevole Calenda, la cui partecipazione a Cernobbio non do ancora per scomparsa. Ci sentiremo a breve e cercheremo di ragionare insieme". Lo ha detto Valerio De Molli, Managing Partner e ceo di The European House - Ambrosetti, ai microfoni di Sebastiano Barisoni durante il programma Focus Economia in onda su Radio 24, dopo le polemiche sollevate dal leader di Azione per aver riservato un trattamento preferenziale a Roberto Vannacci. L'intervento del leader di Futuro Nazionale , ha precisato De Molli, "e' in un panel dove ci sono anche la giornalista di Bloomberg Francine Lacqua, il presidente di Rassemblement National Jordan Bardella e anche il senatore a vita Mario Monti".

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(RADIOCOR) 02-09-26 18:58:45 (0550) 5 NNNN