Cereali: von der Leyen annuncia nuovo sostegno di 100mln ad agricoltori di Europa Est -2

"Le misure unilaterali fanno gioco degli avversari di Kiev" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 apr - Nella sua lettera von der Leyen ricorda ai 5 stati Ue che 'alla luce del nostro mercato unico e della nostra unione doganale, e' necessario un approccio europeo comune per affrontare' le preoccupazioni per gli effetti dell'afflusso di cereali ucraini. E aggiunge: 'Le misure unilaterali possono solo fare il gioco degli avversari dell'Ucraina e non devono erodere il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina. In effetti, l'accesso al mercato che abbiamo concesso all'Ucraina e le corsie di solidarieta' Ue che abbiamo aperto sono cruciali per la resilienza dell'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia'. Inoltre, le esportazioni dell'Ucraina dovrebbero continuare a raggiungere i mercati di tutto il mondo, compresi i paesi in via di sviluppo. Ora, tuttavia, 'dobbiamo affrontare specifiche conseguenze indesiderate dell'imprevisto aumento delle importazioni nei vostri paesi.

Parallelamente all'inchiesta di salvaguardia, dovremmo lavorare per adottare la proposta legislativa in sospeso per il rinnovo delle misure commerciali autonome per un altro anno oltre la loro attuale scadenza il 5 giugno 2023.

L'estensione di queste misure eccezionali rafforzera' la nostra ancora di salvezza commerciale verso l'Ucraina'.

La presidente della Commissione rileva che la proposta di proroga include gia' un meccanismo di salvaguardia accelerato con disposizioni piu' rigorose, un monitoraggio e una comunicazione piu' rigorosi agli stati membri, una soglia di attivazione piu' bassa e un termine di valutazione piu' breve. 'Cio' risponde specificamente alle preoccupazioni degli stati membri e delle parti interessate in prima linea, compresi gli agricoltori, e ci consentira' di reagire ancora piu' rapidamente in futuro per proteggere il mercato Ue, se necessario'.

