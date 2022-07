Cereali: Draghi, aspettiamo adesione russa a piano Onu per sbloccare export ucraino

"Sarebbe primo segnale di pace. Ruolo chiave della Turchia" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - L'adesione della Russia al piano studiato dall'Onu con Turchia e Ucraina per liberare l'export di grano tenero del paese "sarebbe un primo segnale importante di pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del vertice italo-turco che si e' svolto oggi ad Ankara, citando il piano delle Nazioni Unite per creare dei corridoi di sicurezza in grado di sbloccare l'export di cereali fermi in Ucraina. Nel paese non c'e' solo grano tenero di cui Kiev e' tra i primi esportatori mondiali ma anche olio di girasole, come ha ricordato il presidente turco Erdogan. Per sbloccare l'export, ha detto Draghi "il segretario generale dell'Onu ha illustrato un piano molto incoraggiante: non occorre sminare i porti, sono stati individuati corridoi sicuri. La Turchia gioca un ruolo centrale per garantire che le navi passino in sicurezza e che non portino armi, condizione chiesta dalla Russia. Le tre parti, Onu, Turchia e Ucraina sono pronte, si sta aspettando l'adesione finale del Cremlino. Questo - ha aggiunto - sarebbe il primo tentativo di arrivare a un accordo per un fine che deve coinvolgerci tutti, perche' ne va della vita di milioni di persone nelle aree piu' povere del mondo".

