Centro Italia, Legnini: forte accelerazione della ricostruzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Nel 2020 sono stati infatti erogate da Cdp al sistema bancario 316 milioni di euro di contributi per riparazione o ricostruzione di case e immobili produttivi, a fronte di 617 milioni erogati in totale dopo il sisma del 2016 nel Centro Italia.

Solo tra giugno e ottobre le erogazioni sono state pari a 135,2 milioni di euro. Lo ha detto il commissario di governo alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini nel corso della conferenza stampa di oggi, nel quarto anniversario del terremoto che ha colpito i territori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Nei primi dieci mesi di quest'anno - ha riferito inoltre Legnini - sono state approvate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione del Centro Italia 1.871 pratiche per la riparazione o la ricostruzione degli edifici privati, che sono pertanto pronti per far partire i lavori. Inoltre, tra giugno e ottobre sono stati chiusi oltre mille cantieri. Sempre nel corso del 2020, Legnini ha riferito che sono state presentate complessivamente 2.578 richieste di contributo, di cui 1.240 per i danni lievi e 1.338 per gli edifici con danni gravi.

Complessivamente, le istanze di contributo dall'inizio alla data del 26 ammontano a 14.641. Tra giugno e ottobre sono stati avviati altri 106 interventi, sono stati affidati definitivamente 32 incarichi di progettazione e conclusi i lavori su altre 23 opere pubbliche, portando il totale a 109.

