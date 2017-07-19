Dati
            Centri commerciali: vendite giugno +0,7%, nel I semestre -0,5% -2-

            Affluenza in aumento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - L'affluenza nei centri commerciali - continua l'analisi - e' cresciuta dello 0,1% a giugno, dello 0,8% nel semestre e dell'1,7% negli ultimi 12 mesi.

            'La crescita dello 0,7% di giugno conferma la bonta' del modello Centro Commerciale, che riesce a mantenere un andamento positivo nonostante il contesto macroeconomico complesso che spinge a un'inevitabile contrazione dei consumi', ha commentato in una nota Marco Daviddi, managing partner di EY Parthenon Italia.

            Il trend conferma come queste strutture si stiano evolvendo di pari passo con le tecnologie di e-commerce, 'verso un modello sempre piu' integrato, capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei consumatori e di conseguenza di attrarre nuove affluenze', ha aggiunto Daviddi.

            Il presidente del Cncc, Roberto Zoia, ha aggiunto: 'La prima parte dell'anno si chiude con soddisfazione per l'industria, dimostrando capacita' di adattamento e stabilita', oltre a un potenziale di crescita significativo per investitori e retailer'.

