Cegeka: riceve premio 'Microsoft AI Business Solutions Inner Circle' 2026-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Cegeka riceve il premio 'Microsoft AI Business Solutions Inner Circle' 2026-2027 per il nono anno consecutivo. Come sottolineato in una nota, questo riconoscimento colloca il gruppo tra i partner Microsoft migliori al mondo in ambito AI Business Solutions e rafforza la sua capacita' di aiutare i clienti a trasformare l'intelligenza artificiale e le applicazioni aziendali in risultati di business misurabili. Inoltre, Cegeka e' l'attuale 'Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Global Partner of the Year'.

'Far parte dell'Inner Circle per il nono anno consecutivo rappresenta un importante riconoscimento delle competenze che i nostri team hanno sviluppato e, soprattutto, dei risultati che otteniamo insieme ai nostri clienti', ha affermato Stijn Geeroms, Global VP Business Solutions di Cegeka. 'Il nostro stretto rapporto con Microsoft ci consente di avere una visione anticipata della direzione che sta prendendo la tecnologia. Questo ci aiuta ad andare oltre le singole implementazioni tecnologiche e a identificare dove l'intelligenza artificiale e le applicazioni aziendali possano creare valore tangibile per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, ma ancora piu' motivati da cio' che ci consentira' di realizzare in futuro', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 12-09-26 12:40:14 (0263) 5 NNNN