Cegeka: riceve premio 'Microsoft AI Business Solutions Inner Circle' 2026-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Come spiegato dalla societa', la partecipazione all'Inner Circle si basa sui risultati di vendita e premia i partner che dimostrano un forte impegno nel fornire valore di business e nel supportare i clienti nella loro trasformazione digitale. I membri dell'Inner Circle sono invitati all'Inner Circle Summit nella primavera del 2027, nonche' a incontri virtuali tra settembre 2026 e giugno 2027, dove avranno l'opportunita' di discutere di strategia con i dirigenti Microsoft e gli altri partner dell'Inner Circle, approfondendo al contempo le roadmap e i piani futuri di Microsoft, instaurando solide relazioni a livello dirigenziale e collaborando sulle best practice. Cio' consente all'azienda di anticipare gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale e delle business applications, sviluppare competenze relative alle funzionalita' piu' innovative e tradurre tali sviluppi in opportunita' concrete per i propri clienti.

'I partner dell'Inner Circle rappresentano i nostri partner con il volume di vendite piu' alto a livello mondiale. Ma e' piu' di un semplice riconoscimento delle vendite; e' una comunita' di leader del settore che lavorano a stretto contatto con Microsoft per accelerare l'innovazione, condividere esperienze e plasmare il futuro della trasformazione aziendale basata sull'intelligenza artificiale. La collaborazione e l'impegno per il successo dei clienti dimostrati da questa comunita' ci aiutano a far progredire l'intero ecosistema di partner AI Business Solutions in tutto il mondo per fornire risultati di business eccezionali su larga scala', ha dichiarato Niels Jensen, Microsoft AI Business Solutions ERP Lead in Enterprise Partner Solutions.

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(RADIOCOR) 12-09-26 12:41:53 (0266) 5 NNNN