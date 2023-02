Cdp: Scannapieco, in Sicilia sostegno a 11mila imprese per oltre 1 miliardo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 17 feb - Cdp nell'ultimo triennio ha offerto sostegno a oltre 11 mila imprese siciliane con risorse per oltre 1 miliardo. I numeri li snocciola l'amministratore delegato di Cassa, Dario Scannapieco, collegato da Roma per il road show che Cassa spa ha organizzato a Palermo per l'apertura dell'ufficio territoriale che si dedichera' alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di Sicilia e Calabria. Scannapieco ricorda la panoplia di strumenti che Cassa puo' mettere a disposizione delle imprese, come i basket bond di filiera per le imprese vitivinicole e ricorda il "potenziale straordinario" del sistema produttivo siciliano che deve colmare il ritardo nella digitalizzazione, dove registra un livello inferiore alla media nazionale, e quello per le imprese innovative nonostante si sia registrata una crescita vivace delle start up innovative nel 2022. Scannapieco ricorda quindi il ruolo di Cdp Venture Capital in Sicilia e l'attenzione a innovazione, infrastrutture, advisory per imprese e pubblica amministrazione. L'amministratore delegato di Cassa cita anche il progetto di housing sociale del Fondo per l'abitare che realizza 160 alloggi. "Siamo un partner storico per la Sicilia (ricorda il contributo di Cassa, istituzione che ha oltre 170 anni, per la realizzazione del Teatro Massimo) affidabile e competente per imprese che vogliono crescere in Italia e all'estero, innovare e utilizzare tecnologie piu' green".

