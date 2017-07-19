Cdp: Scannapieco, con Euronext non e' lite di poltrone ma tema governance

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Lo scontro in atto tra Cdp (tramite Cdp Equity) ed Euronext "non e' una lite tra soci per una poltrona, ne' una lite tra Italia e Francia e neanche la resistenza a un progetto europeo che sosteniamo: e' una questione di governance", afferma l'amministratore delegato di Cassa spa, Dario Scannapieco davanti alla Commissione Banche del Senato illustrando la querelle in atto con la societa' che controlla Borsa Italiana e Mts. Scannapieco conferma che il gruppo di via Goito ha avviato un giudizio ordinario davanti al tribunale olandese e stima 12 mesi di tempo per una decisione nel merito.

Scannapieco spiega che la conferma dei manager alla guida sia di Borsa Italiana e di Mts "e' sempre possibile ma deve essere il risultato di una valutazione e non un automatismo".

Ggz

(RADIOCOR) 04-06-26 15:28:16 (0449) 5 NNNN