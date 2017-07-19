Cdp: Scannapieco, con Euronext non e' lite di poltrone ma tema governance -2

'La procedura per nomine Borsa spa e Mts non e' potere veto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Scannapieco, davanti alla Commissione presieduta da Pierantonio Zanettin, afferma sulla querelle in atto con Euronext: "Oggi non mi trovo qui per difendere una clausola contrattuale in astratto, ne' tantomeno per discutere di una singola nomina" ma "rappresentare un tema di governance di infrastrutture strategiche italiane all'interno di un grande gruppo europeo.

E' questo, a nostro avviso, il piano corretto su cui leggere l'intera vicenda".

Scannapieco, davanti ai senatori della Commissione banche, ricorda i punti salienti della vicenda a partire dall'investimento nel 2021 per l'ingresso in Euronext con un esborso di 660 milioni e una quota di circa l'8% del capitale. Euronext aveva gia' acquisito Borsa Italiana e Mts dalla Borsa di Londra. "Borsa Italiana e Mts - sottolinea Scannapieco - non sono societa' ordinarie ma hanno per il Paese una valenza sistemica. La prima governa il mercato su cui le imprese italiane si quotano, si finanziano e raccolgono capitali. La seconda invece e' l'infrastruttura del mercato all'ingrosso dei titoli obbligazionari europei: in quanto tale tocca direttamente il corretto funzionamento del nostro debito sovrano". Tra i soci all'epoca e' stata contrattata una procedura con la proposta del candidato amministratore delegato di Borsa e Mts da parte di Cdp Equity. "Voglio essere chiaro su che cosa questa procedura non e' - afferma Scannapieco - non e' un potere di veto, non e' interferenza gestionale, non e' la pretesa di indicare 'l'uomo di Cdp'. E' l'esatto opposto: e' la garanzia che le posizioni di vertice di infrastrutture sistemiche restino contendibili e siano valutate con metodo. La contendibilita' non e' instabilita'. E' una condizione di qualita' della governance". Il nodo della questione, sintetizza Scannapieco e' che "un amministratore scade" e deve essere rinnovato.

Ggz

(RADIOCOR) 04-06-26 15:43:11 (0464) 5 NNNN