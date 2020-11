Cdp: riparte con Puglia, Basilicata e Molise ciclo incontri 'Spazio Pa'

Per presentare a enti territoriali strumenti e servizi Cassa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - Cassa Depositi e presiti riprende il ciclo di incontri online con il territorio, 'Spazio Pa', per presentare agli enti territoriali le possibilita' di sostegno da parte del gruppo.

L'iniziativa riparte da Bari, con un focus anche su Basilicata e Molise. Dal 2019 ad oggi Cdp, si legge in una nota, ha mobilitato in favore degli enti territoriali di Puglia, Basilicata e Molise circa 260 milioni. Inoltre, a seguito dell'operazione di rinegoziazione dei mutui lanciata durante l'emergenza Covid-19, Cdp nelle tre regioni ha coinvolto 265 enti locali generando un risparmio, quest'anno, di oltre 15 milioni su oltre 1 miliardo di debiti rinegoziati. Diversi anche gli interventi legati alle infrastrutture che Cassa sta portando avanti in queste regioni, fra i quali due progetti sul trasporto pubblico locale a Taranto. Il supporto integrato di Cassa, ricorda la societa' di via Goito, non si limita piu' alla tradizionale concessione di finanziamenti, ma comprende una gamma di prodotti e servizi per le amministrazioni pubbliche e lo sviluppo delle infrastrutture.

