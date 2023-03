Cdp: rafforzato sostegno agli enti locali per sisma in Emilia e Centro Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Si rafforza l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti per le popolazioni e i territori gravemente colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2016 e 2017. Gli enti locali dei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma nel 2012 ("Sisma Emilia"), e di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, nel 2016 e 2017 ("Sisma Centro Italia"), potranno sospendere, senza oneri aggiuntivi, il pagamento delle rate in scadenza nel 2023 dei prestiti concessi da Cdp in essere alla data degli eventi sismici. L'iniziativa si rivolge a circa 200 enti locali e coinvolge oltre 7.000 prestiti in essere: le rate in scadenza nel corso di quest'anno hanno un valore complessivo pari a circa 64 milioni di euro, su un totale di debito residuo pari a circa 610 milioni.

L'operazione consentira' ai Comuni di liberare risorse utili a rispondere alle esigenze connesse alla situazione emergenziale e rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno di Cdp a favore delle realta' colpite dagli ultimi terremoti e da altre calamita' naturali.

Dca

