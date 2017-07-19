Cdp RA: Commissione Fondi pensione, piu' controlli sui fondi immobiliari target -2

'Orientare investimenti anche verso il Mezzogiorno' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - 'Cdp Real Asset, quale gestore del fondo investitore, non dispone di poteri gestori diretti ne' di accesso pieno e immediato a tutte le informazioni operative e analitiche relative agli asset sottostanti' si legge nel documento messo a punto dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali al termine dell'indagine conoscitiva. 'La conoscenza del patrimonio immobiliare dei fondi partecipati risulta, pertanto, necessariamente mediata dai flussi informativi periodici e dalla documentazione ufficiale resa disponibile dalle Sgr dei fondi target, nei limiti previsti dalla normativa, dai regolamenti di gestione e dagli accordi contrattuali in essere'.

Altro rilievo che emerge dall'indagine della Commissione bicamerale e' il fatto che le iniziative nel social housing di Cdp RA Sgr evidenzino una 'significativa concentrazione nelle regioni del Centro-Nord. Complessivamente, le iniziative censite sono 290, per un totale di 17.900 alloggi sociali e 17.500 posti letto. La Lombardia rappresenta la principale area di intervento, con 70 iniziative, 7.600 alloggi sociali (42% del totale) e 6.400 posti letto (37%).

Seguono, per numero di alloggi sociali, l'Emilia-Romagna, con 1.900 alloggi (11%), il Piemonte, con 1.400 alloggi (8%), la Toscana, con 1.300 alloggi (7%), e il Lazio, con 1.100 alloggi (6%).

'Tale evidenza - si legge - suggerisce l'opportunita' di valutare, nella prospettiva evolutiva degli strumenti di housing sociale, una maggiore estensione territoriale degli interventi, anche al fine di rafforzare la capacita' del modello di rispondere ai fabbisogni abitativi e sociali nelle aree meno servite. Nel complesso - si legge nel documento della Commissione - i dati confermano la rilevanza del modello indiretto del fondo di fondi quale strumento di mobilitazione di risorse e competenze territoriali, capace di attivare una rete diffusa di iniziative locali. Al tempo stesso, la marcata concentrazione geografica degli interventi evidenzia la necessita' di accompagnare tale modello con un'attenta programmazione pubblica, volta a orientare progressivamente gli investimenti anche verso territori nei quali il fabbisogno abitativo e sociale puo' risultare elevato, ma la capacita' di attrazione spontanea di capitali e operatori specializzati appare piu' contenuta'.

Ggz.

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