Cdp: logistica settore da 120 miliardi di fatturato e 72 mila imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 feb - Il nuovo brief della direzione strategie settoriali e impatto di Cdp analizza gli scenari e le opportunita' della logistica italiana, un settore che conta oltre 120 miliardi di euro di fatturato, 72 mila imprese e 720 mila addetti, cruciale per l'efficienza delle filiere produttive, l'integrazione dei mercati internazionali e l'attrattivita' degli investimenti nel nostro Paese. La logistica, intesa come l'insieme delle attivita' di gestione e trasporto del flusso di merci, e' capace di generare effetti significativi sul sistema produttivo, con i suoi 2,1 milioni di euro di produzione attivata per ogni milione investito. Un ruolo che la rende un abilitatore strategico della competitivita' delle imprese, della loro capacita' di esportare e dell'inserimento dell'Italia nelle catene globali del valore. Le trasformazioni in corso, trainate da tecnologia, sostenibilita' e riconfigurazione delle catene globali del valore, stanno ridefinendo le priorita' del settore. Tra le principali sfide che oggi il settore si trova ad affrontare emergono l'adozione di soluzioni digitali e di IA, ancora non largamente diffuse, l'ottimizzazione dell'ultimo miglio logistico, sempre piu' strategico per il boom dell'e-commerce e la necessita' di un ridurre l'impatto ambientale, anche in relazione agli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilita' cui sono soggette molte imprese.

