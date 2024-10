Cdp: interrogazione a Giorgetti su tempi progetto cessione ex caserme Guido Reni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Un'interrogazione al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e' stata depositata alla Camera dal parlamentare della Lega Giulio Centemero per avere notizie sulla tempistica della vendita da parte del gruppo Cdp dell'area delle ex caserme Guido Reni a Roma. L'interrogante chiede "se e quali ulteriori informazioni, per quanto di competenza, il Ministro interrogato possa fornire in merito al cosiddetto 'Progetto Ercole' (il dossier della vendita da parte di Cdp Real Asset Sgr, proprietaria dell'area, ndr) e alle tempistiche di realizzazione dei lavori di rigenerazione urbana delle ex caserme Guido Reni a Roma". La decisione da parte della Sgr della Cassa deve essere presa entro il prossimo 15 novembre.

La procedura di vendita, iniziata ormai dieci mesi fa, si e' conclusa con la presentazione di un'offerta vincolante di Coima, sviluppatore immobiliare, attraverso un veicolo al quale partecipano anche investitori istituzionali.

L'interrogante ricorda che il progetto, nel quartiere Flaminio, prevede uno sviluppo immobiliare per vari usi da oltre 45 mila metri quadrati e con una parte destinata al pubblico dove sorgera' il nuovo Museo della Scienza della capitale e "rappresenta una delle piu' importanti operazioni immobiliari di quest'anno per il mercato italiano, si parla di un valore di circa 500 milioni".

Ggz

(RADIOCOR) 30-10-24 16:49:55 (0616)IMM 5 NNNN