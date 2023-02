Cdp: Gorno Tempini, in Sicilia impegno per una crescita sostenibile

Rinnovabili, innovazione e agribusiness leve sviluppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 17 feb - Cdp vuole essere piu' vicina alle imprese e agli enti territoriali "in un momento in cui c'e' bisogno di grandi investimenti e l'impegno dell'Europa e' sotto gli occhi di tutti: dobbiamo essere in grado di tradurlo in occasioni di crescita e sviluppo". Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa spiega cosi' le motivazioni che hanno spinto la spa di Via Goito a proseguire nella campagna di aperture di sedi territoriali con l'inaugurazione della sede di Palermo che si occupera' di Sicilia e Calabria. "Cdp - aggiunge Gorno Tempini in apertura del road show al Teatro Massimo di Palermo - punta sulla transizione energetica, la digitalizzazione e le infrastrutture sociali. E' ampio il nostro orizzonte: vogliamo favorire una crescita sostenibile frutto della collaborazione tra privato e pubblico". In Sicilia le tre leve di sviluppo del territorio, secondo l'analisi dell'Ufficio studi di Cassa spa, sono le rinnovabili, l'innovazione e l'agribusiness. Per le energie rinnovabili la Sicilia e' la seconda regione per capacita' produttiva installata da eolico e il mix di energia elettrica da fonti rinnovabili atteso nel 2030 sara' pari al 68 per cento. Nel settore dell'innovazione la Sicilia ha registrato 700 start up innovative create nel 2022 (settima regione italiana). La Sicilia e' poi la prima regione italiana per imprese agricole giovani (capo azienda sotto i 40 anni) e ha il 26% delle colture agricole destinata a colture biologiche.

