Cdp: Gorno Tempini, da investimenti infrastrutturali sostenibili spinta a ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - "Il motore del mondo sta per ripartire. Il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, nel suo ultimo aggiornamento, prevede per il 2021 una robusta ripresa del 6% a livello globale. In tale contesto gli investimenti infrastrutturali sostenibili e di qualita' sono essenziali per assicurare una ripresa stabile e duratura, ma al tempo stesso e' necessario sostenere la transizione energetica e gli obiettivi di carbon neutrality, al centro dell'agenda politica di molti paesi".

Lo ha detto il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento alla conferenza D20-LTIC.

