Cdp: da Sace e Simest con Ice 'Obiettivo India', guida per le imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - L'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, l'Agenzia Ice, Sace e Simest, con la collaborazione di Cdp, presentano 'Obiettivo India. Una guida per le imprese', un strumento nato per orientare le aziende italiane alla ricerca di nuove mete di investimento e di export guidandole tra le opportunita' offerte dal mercato indiano. La guida, spiega una nota, e' il risultato del lavoro sinergico svolto tra gli attori del Sistema Paese che si occupano del sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di fornire alle aziende italiane, in particolare alle Pmi, uno strumento utile e operativo per approcciare il mercato indiano.

La guida si compone essenzialmente di tre parti: una prima parte in cui si inquadra lo scenario economico che caratterizza l'India, in particolare a seguito dell'emergenza pandemica, con un focus sui settori di opportunita' per il Made in Italy; una seconda parte in cui in cui vengono illustrate tutte le soluzioni messe in campo dagli attori di Sistema per sostenere le imprese che intendono affacciarsi sul mercato indiano; una terza parte in cui sono riportate informazioni su usi e costumi del mercato locale e una business etiquette, per non compiere passi falsi con le controparti indiane e partire con il piede giusto.

Com-ale

(RADIOCOR) 21-09-20 10:17:03 (0162) 5 NNNN