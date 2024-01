Cdp: da cda via libera nuove operazioni per imprese e infrastrutture per 2,3mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Il cda di Cdp presieduto da Giovanni Gorno Tempini ha approvato nuove operazioni destinate a imprese e infrastrutture per complessivi 2,3 miliardi. Lo rende noto un comunicato di via Goito. Il Cda ha inoltre approvato la costituzione di un plafond da 700 milioni per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione nei mesi scorsi. Le misure sono state presentate in consiglio dall'amministratore delegato Dario Scannapieco.

