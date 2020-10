Cdp: audizione ad Palermo in Vigilanza il prossimo 5 novembre

Commissione, ok diretta lavori (salvo obblighi riservatezza) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Il prossimo 5 novembre l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, tornera' in audizione nella Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti, presieduta da Sestino Giacomoni (Fi).

La Commissione ha intanto approvato, si legge in una nota, la proposta di modifica del proprio regolamento interno, con la quale viene introdotto un regime di pubblicita' dei lavori via web o impianti audiovisivi "fatta esclusione - viene precisato - per i lavori che riguardino la trattazione di dati o informazioni soggetti agli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa di riferimento".

Nel comunicato viene, in particolare, fatto rilevare che "tale modifica garantira', soprattutto in questo particolare momento storico, a tutti gli 'stakeholder' interessati la massima trasparenza sulle attivita' portate avanti dalla Commissione a tutela dei compiti di salvaguardia del risparmio postale che la normativa assegna a tale organo". La pubblicita' dei lavori verra' garantita, in diretta web e previa autorizzazione dei presidenti di Camera e Senato, gia' per l'audizione di Palermo.

