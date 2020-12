Cdp: al via operativita' Fondo da 200 mln a favore di startup e Pmi innovative

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Sara' online il 7 gennaio 2021 il portale dedicato al Fondo da 200 milioni di euro stanziato dal ministero dello Sviluppo economico a favore di startup e Pmi innovative, la cui gestione e' affidata a Cdp Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, partecipato a maggioranza da Cassa depositi e prestiti attraverso Cdp Equity. Ne da' notizia un comunicato in cui si rileva che si tratta di uno strumento che contribuira' a supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell'ecosistema del Venture Capital italiano.

Dal portale del Fondo, gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le startup e le Pmi innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi. I finanziamenti saranno realizzati in matching con gli investitori accreditati. Il capitale investito da Cdp Venture Capital Sgr attraverso il Fondo ammontera' ad un massimo di 4 volte il valore di quanto da essi investito, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola startup o Pmi investita. Nella nota si ricorda che le start-up e le Pmi destinatarie degli investimenti da parte del Fondo dovranno avere sede legale in Italia e svolgere in Italia le loro attivita' e i programmi di sviluppo futuri, nonche' rientrare nei requisiti stabiliti dal decreto attuativo.

