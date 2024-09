Cdp: accordo con istituti promozione del G7 per sostegno paesi emergenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - Il gruppo Cdp, le istituzioni finanziarie per lo sviluppo (Dfi) del G7 e la Banca Mondiale, tramite l'International Finance Corporation, hanno siglato un accordo, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, per il sostegno ai paesi emergenti nella gestione delle pandemie. L'accordo, si legge in una nota, segue gli impegni assunti durante il G7 dei Capi di Stato e di Governo in Puglia e mira a sostenere gli sforzi globali nella gestione delle emergenze sanitarie, creando opportunita' di finanziamento congiunte per la creazione di hub manufatturieri dedicati ai prodotti farmaceutici e medicali, in particolare vaccini e macchinari diagnostici, nei Paesi emergenti. Si tratta del Finanziamento d'Emergenza delle Contromisure Mediche (Mcm). Cassa ha siglato anche un nuovo Mou con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) e ha aderito al Msp Finance Network, iniziativa per rafforzare la cooperazione, promuovere lo scambio di informazioni e co-finanziare catene di approvvigionamento sostenibili per le materie prime critiche necessarie per la transizione energetica.

com-Ggz

(RADIOCOR) 26-09-24 15:41:51 (0523)SAN 5 NNNN