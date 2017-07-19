Dati
            Notizie Radiocor

            Cdm: Musumeci: de Pascale commissario ricostruzione sisma 2012

            Nominato il presidente della Regione Emilia Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Il Governo, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha nominato oggi pomeriggio il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori regionali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 'La nomina - spiega Musumeci - e' finalizzata ad assicurare il coordinamento e l'efficace prosecuzione delle attivita' di ricostruzione ancora in corso. Si stabilisce inoltre che l'incarico avra' una durata pari allo stato di ricostruzione e, comunque, non oltre il termine del mandato politico. L'incarico e' svolto senza corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti a carico della finanza pubblica'.

            Mas

