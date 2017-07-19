Cavalieri Lavoro: Ugo Salerno eletto alla presidenza Federazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Ugo Salerno e' stato eletto oggi dall'assemblea dei soci presidente della Federazione dei Cavalieri del lavoro. Salerno, presidente esecutivo di Rina, multinazione di consulenza ingegneristica, ha ricevuto il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro nel 2013. Salerno sostituisce Maurizio Sella che ha guidato la Federazione negli ultimi sei anni e assume la carica di Presidente Emerito. "I Cavalieri del Lavoro sono interpreti di un modello di sviluppo che unisce competenza e responsabilita' sociale. La Federazione continuera' a essere un punto di riferimento per il Paese' ha dichiarato il neopresidente.

