Cav: utile 2024 a 29,3 mln (-7,8%), ricavi a 163,1 mln (-5,3%)

Nuovo cda, confermate presidente Manto e ad Campitelli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 14 mag - Cav-Concessioni Autostradali Venete chiude il bilancio di esercizio relativo al 2024 con un utile di 29,3 milioni di euro in calo del 7,8% rispetto ai 31,8 mln del 2023 e sconta un aumento dei costi degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza dell'infrastruttura e quasi 6 milioni di euro a sostegno della ricerca per l'Hyper Transfer. I ricavi si fermano quota 163,1 milioni di euro (-5,28%) con un margine operativo lordo di 95 milioni (-3,25%) e un risultato prima delle imposte di 41 milioni (-5,96%).

Le disponibilita' liquide a dicembre 2024 ammontano a 215,2 milioni di euro (di cui 149,9 milioni risultano vincolati).

Cifre che esprimono la capacita' della societa' (di proprieta' della Regione del Veneto e Autostrade dello Stato) di far fronte agli impegni assunti, a partire dagli investimenti programmati nel periodo 2025-2032 e ammontanti a 104,6 milioni di euro e alle manutenzioni, che si prevede peseranno nello stesso periodo per 130,5 milioni.

L'affidabilita' creditizia di Cav e' confermata anche dall'ultima valutazione dell'agenzia di rating Moody's che, a gennaio 2025, ha assegnato alla societa' un livello di rating Baa1 con outlook stabile.

Nel corso del 2024 il sistema chiuso gestito da Cav (corrispondente alle tratte sottoposte a pedaggio) sono stati registrati oltre 53 milioni di veicoli con un aumento del +2,11% rispetto al 2023. Nel sistema aperto (tratte senza pedaggio) sono transitati 31,5 milioni di veicoli in aumento del +1,55% rispetto all'anno precedente.

I dati dell'esercizio annuale sono stati presentati nel corso dell'assemblea degli azionisti, svoltasi oggi a Mestre e durante la quale e' stato anche rinnovato il Consiglio di amministrazione: ne fanno parte Monica Manto in qualita' di presidente confermata, Maria Rosaria Anna Campitelli indicata ancora una volta come ad, Christian Schiavon, Lucio Tiozzo Fasiolo (confermato) e Carlo Vaghi come consiglieri.

