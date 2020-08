Cassa Commercialisti: ok Governo a modifiche regolamento, ampliate tutele

A vantaggio di nuovi iscritti e neomamme (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - "Si ampliano le tutele e le garanzie a favore delle mamme professioniste e dei giovani iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Dottori Commercialisti". Lo rende noto la Cassa spiegando che "il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la Delibera 5/19 con la quale l'assemblea dei delegati aveva votato all'unanimita', il 23 luglio 2019, alcune modifiche al Regolamento unitario della Cassa in materia di previdenza e assistenza. Le novita' introdotte dalla Cassa Dottori Commercialisti riguardano in particolare i neo-iscritti alla Cassa per i quali, a partire dal 2021 viene estesa dai primi tre ai primi cinque anni di iscrizione l'agevolazione che permette l'applicazione del contributo soggettivo senza obbligo di versamento del contributo minimo previsto per tutti gli altri associati. I neo-iscritti under 35enni godono di questa estensione anche per quanto riguarda la contribuzione minima integrativa. Una misura importante che va nel senso di incentivare e supportare l'avvio della professione

Un'altra novita' riguarda invece le neo-mamme iscritte anche ad altri Enti di previdenza, le quali non possono cumulare piu' indennita' di maternita'. Alle interessate, la Cassa eroghera' un contributo per integrare le somme percepite da altro ente di previdenza ogni qualvolta le stesse siano inferiori all'indennita' determinata con il criterio della Cassa".

