Caso Trentin: Tajani, abbiamo fatto il possibile ma situazione e' difficile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Purtroppo la situazione e' quella che, non e' carenza di impegno, e' difficolta' di ottenere un risultato positivo".

Cosi' il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla mancata liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini a margine dell'assemblea di Confindustria Veneto Est attualmente in corso al Centro Congressi della Fiera di Padova. "Anche ieri pomeriggio aveva parlato del caso e stiamo esperendo tutti i tentativi possibili con il Venezuela per agevolare la liberazione - aggiunto Tajani. - Mi rendo conto che la disperazione di una mamma quando non vede tornare il proprio figlio e' enorme, ma in tutta coscienza possiamo dire che e' stato fatto tutto cio' che era possibile fare. Abbiamo impiegato molto tempo anche per liberare altri connazionali. Sono 2.500 italiani in carcere fuori dal mondo.

Tanti anche innocenti e noi li seguiamo tutti uno per uno".

Col-ric

