Casa:MutuiOnline,sforbiciata tassi Bce porterebbe a calo rate mensili fino a 20euro

Risparmio di 4.700 euro sugli interessi di un nuovo mutuo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Qualora la Bce, in vista della riunione del 12 dicembre, dovesse decidere di proseguire con il taglio dei tassi da 25 punti, si tradurrebbe in rate mensili fino a 20 euro piu' leggere rispetto a oggi per chi ha un mutuo a tasso variabile. La simulazione e' stata fatta da MutuiOnline.it secondo cui il TanN medio che si abbasserebbe al 3,79% e il migliore al 3,39%, la rata media scenderebbe a 892 euro e la migliore 861 euro, per un risparmio rispettivamente di 4.722 euro e 4,628 euro sugli interessi del mutuo rispetto a oggi per chi ha appena acceso o decidera' di accende un mutuo a tasso variabile nel prossimo futuro. Il cambio di rotta degli ultimi mesi da parte della Bce, che a partire da giugno ha operato tre tagli dei tassi di interesse, ha portato la rata ad abbassarsi notevolmente rispetto a 12 mesi fa. Infatti, a dicembre dello scorso anno, il Tan medio per un mutuo a tasso variabile a 20 anni si attestava al 4,85%, con una rata mensile di 987 euro ovvero 65 euro piu' cara rispetto a ora se si considera un mutuo di 150.000 euro. Un ulteriore taglio nella prossima riunione, che sarebbe il terzo consecutivo e il quarto nell'arco dell'anno, porterebbe a un risparmio di 85 euro al mese e oltre 1.000 euro all'anno rispetto a un anno fa, per un totale di 20.421 euro in meno sulla durata del mutuo. Guardando al futuro, l'allentamento della politica monetaria previsto da parte degli analisti nel corso del 2025 potrebbe portare a tre tagli da 25 punti base ciascuno entro dicembre dell'anno prossimo. In questo caso, il Tan medio del tasso variabile scenderebbe al 3,04%, con la migliore offerta al 2,64% che sarebbe dunque piu' conveniente dell'attuale tasso medio del fisso, che si attesta al 2,87%, e leggermente piu' alta del minimo di novembre, che e' al 2,51%.

