Casa verde: ok Parlamento Ue mandato negoziale per direttiva emissioni zero da 2028 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 mar - Secondo il testo passato all'Europarlamento, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2028, con la scadenza per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprieta' delle autorita' pubbliche nel 2026. Tutti i nuovi edifici dovrebbero essere dotati di tecnologie solari entro il 2028, ove tecnicamente idoneo ed economicamente fattibile, mentre gli edifici residenziali in fase di ristrutturazione hanno fino al 2032. Gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033 - su una scala che va da A a G, quest'ultima corrispondente al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel parco nazionale di un membro stato. Gli edifici non residenziali e pubblici dovrebbero raggiungere gli stessi rating rispettivamente entro il 2027 e il 2030. L'aggiornamento delle prestazioni energetiche (che puo' assumere la forma di lavori di isolamento o miglioramento del sistema di riscaldamento) avverrebbe quando un edificio viene venduto o sottoposto a un'importante ristrutturazione o, se e' in affitto, quando viene firmato un nuovo contratto.

Gli stati membri stabiliranno le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei loro piani nazionali di ristrutturazione, che dovrebbero includere regimi di sostegno per facilitare l'accesso a sovvenzioni e finanziamenti. Gli stati devono istituire punti di informazione gratuiti e programmi di ristrutturazione a costo zero. Le misure finanziarie dovrebbero fornire un premio importante per ristrutturazioni profonde, in particolare degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati dovrebbero essere messi a disposizione delle famiglie vulnerabili.

Sono previste delle deroghe. I monumenti sarebbero esclusi dalle nuove regole, mentre i paesi potrebbero decidere di escludere anche gli edifici protetti per il loro particolare valore architettonico o storico, gli edifici tecnici, gli edifici utilizzati temporaneamente, le chiese e i luoghi di culto. Potranno anche esentare gli alloggi pubblici sociali, laddove i lavori di ristrutturazione porterebbero ad aumenti degli affitti che non possono essere compensati da risparmi sulle bollette energetiche.

I deputati vogliono inoltre consentire agli stati di adeguare i nuovi obiettivi in una quota limitata di edifici a seconda della fattibilita' economica e tecnica dei lavori di ristrutturazione e della disponibilita' di manodopera qualificata.

Secondo la Commissione europea, gli edifici sono responsabili del 40% del nostro consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra.

