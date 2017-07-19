Casa: Scotti (CdP Real Asset), crisi abitativa sfida Ue, serve risposta coordinata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 20 set - Il gruppo CdP, "e' sempre stato fortemente impegnato a fornire un contributo alla costruzione di un sistema abitativo piu' eco e resiliente in Europa. Il tema della casa rappresenta e rappresentera' una priorita' sempre piu' centrale nei prossimi anni". Lo ha detto Giancarlo Scotti, Ceo di CdP Real Asset, parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo nell'ambito della 33esima edizione del Forum Scenari Immobiliari, in corso a Rapallo. "Non e' un caso che per la prima volta sia stato nominato un commissario europeo dedicato alle politiche abitative, segno che la crisi abitativa e' oggi una sfida continentale che richiede una risposta coordinata", ha detto, sottolineando che "in questo contesto l'Unione europea ha gia' mobilitato risorse significative e la Bei sta lavorando a una nuova piattaforma per facilitare i finanziamenti nel settore". In questo quadro il modello CdP e' considerato "una best practice da studiare e verificare, a testimonianza del riconoscimento a livello europeo del nostro modello", ha detto. In questa nuova era, segnata da forti cambiamenti ma anche tensioni a livello geopolitico e commerciale, "il compito del gruppo Cdp e' quello di continuare a svolgere un ruolo sistemico, affiancando all'analisi rischio-rendimento la valutazione dell'impatto sociale e ambientale dei nostri investimenti, agendo in modo complementare al mercato. Tutto questo ha lo scopo di generare valore economico e sociale", ha concluso.

Ars

