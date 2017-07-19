Casa: Orsini, sfida e' costruire in modo consapevole, sostenibilita' e' necessita' strutturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 feb - Oggi "ci troviamo di fronte a una nuova sfida, costruire in modo consapevole in un contesto di risorse limitate e di crescente fragilita' ambientale. La sostenibilita' non e' piu' un'opzione ne' uno slogan, e' una necessita' strutturale.

Parlare di sostenibilita' significa considerare simultaneamente tre dimensioni, ambientale, economica e sociale". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella lectio tenuta all'Universita' di Bologna, dove gli e' stata conferita una laurea ad honorem in architettura. "Ogni edificio, nelle linee esterne e nell'arredamento interno, e' una dichiarazione di valori.

Ogni scelta costruttiva e' un atto che produce conseguenze nel tempo. La capacita' italiana nell'architettura e nel design e' una grande eredita' del nostro Paese", ha detto Orsini. Un altro tema importante, nel costruire, e' quello della sicurezza: "La sicurezza non e' un limite alla creativita' progettuale, ma e' una sua condizione necessaria.

Le norme antisismiche e la ricerca scientifica hanno dimostrato come le strutture in legno, se correttamente progettate e realizzate, offrano livelli di affidabilita' estremamente elevati", ha detto. In questo scenario il ruolo dell'universita' e' decisivo: "L'universita' non e' soltanto il luogo della trasmissione del sapere, ma il laboratorio in cui si costruiscono le competenze del futuro, quello che voi fate ogni giorno. La collaborazione tra mondo accademico e mondo produttivo e' essenziale per trasformare la ricerca in innovazione concreta. L'innovazione costruttiva passa anche attraverso la prefabbricazione e l'industrializzazione dei processi", ha detto Orsini.

