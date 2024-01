Casa: intesa Adiconsum-Save Your Home-Esdebitami contro caro mutuo

Per offrire soluzioni a famiglie in difficolta' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - Adiconsum ha sottoscritto un protocollo di intesa con Save Your Home e con Esdebitami Retake per offrire soluzioni concrete e sostenibili alle famiglie in difficolta' con il pagamento delle rate del mutuo e che rischiano di finire in situazioni di sovraindebitamento. Si legge in una nota congiunta. "La sinergia - spiega il comunicato - si traduce da una parte in un servizio di consulenza per aiutare le famiglie in difficolta' a salvaguardare la propria abitazione dal pignoramento e dalla vendita all'asta, dall'altra in un programma congiunto di educazione finanziaria per rendere i consumatori sempre piu' consapevoli nella gestione delle proprie finanze". Verranno approfonditi, tra gli altri, i seguenti temi: comprendere come funziona un mutuo e cosa implica la sottoscrizione di un tale impegno economico, capire come agire se la propria casa rischia di finire all'asta e, in generale, quali comportamenti virtuosi si possono applicare per prevenire situazioni di difficolta' economica.

(RADIOCOR) 27-01-24 13:48:36 (0329)IMM 5 NNNN