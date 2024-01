Casa: intesa Adiconsum-Save Your Home-Esdebitami contro caro mutuo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - "Questo protocollo - commenta Carlo De Masi, presidente di Adiconsum - rappresenta un ulteriore passo significativo nel nostro impegno a favore dei consumatori italiani. Insieme a Save Your Home ed Esdebitami Retake vogliamo favorire l'adesione a strumenti pratici e soluzioni mirate per affrontare l'emergenza abitativa che molte famiglie stanno attualmente affrontando". "Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di Adiconsum per sensibilizzare i cittadini su una corretta gestione delle proprie finanze e offrire alternative sostenibili e innovative per gestire le crisi economiche attuali; la nostra comune expertise nel settore finanziario sara' fondamentale nell'affrontare queste sfide e supportare le famiglie italiane nel lungo termine", ha detto Luigi Ursino in qualita' di responsabile attivita' benefit di Save Your Home e Esdebitami Retake.

