Casa: in Europa servizi immobiliari "doppiano" costruzioni, in Italia fatturato 40mld in 2023

Emerge dal rapporto sulla filiera di Scenari Immobiliari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - In Europa, mentre in passato il motore del sistema economico erano le costruzioni, ora le attivita' si concentrano sempre piu' sui servizi immobiliari (12,3% del Pil in Europa e 13,7% in Italia, contro rispettivamente il 5,7% e il 4,9% delle costruzioni). E' quanto emerge dall'ottavo rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari presentato da Scenari Immobiliari, secondo cui in Italia nel 2021 il fatturato di queste attivita' si e' attestato a 36 miliardi di euro (in calo di quasi 3 punti sul 2020), ma che dovrebbe crescere a 40 miliardi entro la fine del 2023. In generale, nel 2021 il fatturato delle attivita' dei servizi immobiliari nei cinque principali Paesi europei e' stato di circa 345 miliardi di euro (-1,2%). Dal report emerge che sul fronte occupazionale il settore delle costruzioni coinvolge il numero maggiore di occupati, con circa di 15,5 milioni di persone in Europa, pari circa il 6,3% della forza lavoro complessiva, mentre le imprese attive nel settore sono 3,84 milioni. Il settore dei servizi immobiliari ha un peso minore sul totale della forza lavoro dei diversi Paesi, con una media europea stabile all'1,3%, pari a 3,23 milioni di addetti. A questi si somma un indotto pari a poco piu' di 1,2 milioni di addetti indiretti. In Italia gli addetti diretti sfiorano le 320.000 unita' (+4,3% sul 2020), cui si sommano poco meno di 135.000 addetti indiretti. "Da oltre 10 anni la filiera dei servizi immobiliari si innova continuamente. La crisi pandemica ha modificato i bisogni, inducendo le societa' a implementare la tipologia di servizi erogati, con ampliamenti societari e fusioni che hanno caratterizzato questo lustro", ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari.

