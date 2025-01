Casa: Immobiliare.it, Roma citta' piu' ambita 2024, seguono Milano e Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Nel 2024 Roma si e' confermata al primo posto tra le citta' piu' ambite da un punto di vista immobiliare, sia per la vendita sia per la locazione. Secondo l'analisi del comportamento degli utenti su sito e app di Immobiliare.it, la Capitale ha catalizzato il 7,5% delle ricerche totali di chi e' intenzionato ad acquistare, e il 12,6% delle preferenze di chi e' alla ricerca di una casa da affittare. In seconda posizione si trova nuovamente Milano, che raccoglie il 4% delle ricerche di acquisto e il 7,7% di quelle di affitto, mentre al terzo posto ancora Torino, con il 2,6% delle preferenze relative al comparto della vendita e poco meno del 5% per quello dell'affitto. La classifica diverge tra vendita e affitto per la quarta e quinta posizione: per le compravendite, come quarta citta', gli italiani scelgono Genova (1,9%) e come quinta Napoli (1,8%). Guardando invece alle locazioni, le citta' che occupano i primi due gradini al di fuori del podio sono Napoli (con il 3,2% delle ricerche complessive) e Bologna (2,3%). Guardando ai quartieri preferiti, per la vendita Roma si colloca al primo posto con il quartiere del Centro Storico, che raccoglie circa l'1% delle preferenze totali. Seguono, a breve distanza, due quartieri di Milano, ovvero Citta' Studi (dove si trova il Politecnico) e San Siro, entrambi allo 0,9%. Per quanto riguarda invece la locazione, la Capitale conquista tutti e tre i gradini del podio dei quartieri piu' cercati: al primo posto si conferma il Centro Storico (1,1%), seguito dai Parioli (1%) e dal quartiere Bologna (0,9%).

Ars

(RADIOCOR) 04-01-25 12:06:56 (0199)IMM 5 NNNN