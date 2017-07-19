Casa: Immobiliare.it, nuovo costa fino a 1.100 euro/mq in piu' dell'usato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - "Negli ultimi anni il nuovo ha rafforzato il proprio vantaggio competitivo perche' risponde in modo sempre piu' preciso alle esigenze di chi cerca casa oggi. L'elevata efficienza energetica, la conformita' agli standard costruttivi piu' recenti e l'assenza della necessita' di interventi di ristrutturazione rappresentano elementi sempre piu' determinanti nelle scelte di acquisto e di locazione', ha detto Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, spiegando che "questa dinamica di mercato sia destinata a consolidarsi nei prossimi anni, contribuendo ad ampliare ulteriormente il divario di valore rispetto allo stock esistente". Guardando all'andamento delle soluzioni in locazione, il maggior delta tra nuovo e usato e' a Genova, con 10,4 euro medi al mq per una soluzione esistente e 18,2 euro per un'abitazione nuova (+7,8 euro medi al mq). La seconda citta' con il delta maggiore e' Bari, con 12,6 euro medi per l'usato e 17,3 euro per il nuovo (+4,7 euro medi al mq), seguita da Cagliari, con un rapporto 14-18,1 euro medi per le due soluzioni (+4,1 euro). Le soluzioni con il delta minore sono invece Trieste (12,3-13,3 euro), che totalizza +1 euro medio al mq per il nuovo, Roma (18,7-20 euro) e Brescia (12,1-13,5 euro). Milano presenta un delta di 2,3 euro in piu' per locare una casa nuova (22,2-24,5 euro), mentre sempre in Veneto si trova l'unica localita' in controtendenza, che in questo caso e' Treviso. Una casa nuova in affitto nella citta' dei portici costa in media 12 euro al mq, mentre una soluzione esistente puo' costare mediamente 12,7 euro al mq, ovvero 0,7 euro in piu'.

Ars.

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