Casa: Foti, piu' che farne di nuove centrale tema della rigenerazione urbana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 06 lug - 'Penso che la misura a cui pensava il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto rispetto proprio alla politica di coesione era quella di dire alle regioni "scusate, ma tradizionalmente abbiamo quantomeno i capoluoghi di regione che sono tutti in sofferenza per quanto riguarda il tema abitativo, tutti ritengono che questa sia un'emergenza, anziche' utilizzare le risorse europee spesso e volentieri per misure quantomeno opinabili, vediamo di indirizzarle a un housing sociale che possa effettivamente colmare quel gap a cui lei faceva riferimento", perche' effettivamente, il Piano Fanfani e' stato un grande piano', ha aggiunto Foti. 'Aggiungo la cosa pero', che in una certa fase, l'edilizia residenziale pubblica ha avuto anche questa situazione che molto spesso si e' pensato di mettere in vendita quelle case a chi era stato assegnatario. E' questo che cosa ha portato? Indubbiamente di passare da una fase di affitto a una fase di proprieta', ma non essendo stato fatto per comparti, ma solo per scelta, noi abbiamo oggi in molte realta' una situazione mista di inquilini privati e di soggetto pubblico con una gestione delle immobili che e' praticamente impossibile da fare', ha concluso il ministro.

Fla-

(RADIOCOR) 06-07-25 12:49:23 (0260)IMM 5 NNNN