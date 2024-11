Casa: Cerami (Redo), Stato metta in gioco patrimonio immobiliare

'Serve un nuovo fondo dei fondi nazionale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 nov - Per rispondere efficacemente al fabbisogno abitativo 'serve un set di misure, e la controparte non puo' che essere quella pubblica: serve una politica nazionale'. Lo ha detto il presidente di Redo Sgr e vicepresidente di Assoimmobiliare Carlo Cerami, intervenendo oggi alla presentazione del Rapporto Casa Nomisma-Crif presso la sede di Confindustria. Parlando del Piano Casa nazionale, previsto dal ddl bilancio in discussione alla Camera, Cerami ritiene necessario che 'lo Stato, attraverso tutte le sue complesse articolazioni, metta in gioco l'enorme patrimonio pubblico immobiliare, che ha valori dell'ordine di alcune centinaia di miliardi di euro, e che non e' gestito professionalmente'. 'Abbiamo soggetti competenti - ha proseguito, citando Cassa depositi e prestiti, l'Agenzia del Demanio e il ministero della Difesa - ma manca un coordinamento che metta in gioco come valore nazionale questo enorme capitale di investimento'.

Richiamandosi all'esperienza del fondo dei fondi per il social housing nato nel 2012 con capitale iniziale di Cdp e Fondazioni bancarie, Cerami ha invocato 'un grande fondo nazionale gestito da un soggetto pubblico, qualificato e professionalizzato, che faccia da interlocutore con tutte le associazioni del settore, per costruire un grande piano di sviluppo della produzione edilizia a scopo residenziale'.

