Casa: Bnp Bnl, 83% italiani favorevole riqualificazione energetica ma costa troppo

Indagine in tutta Europa del gruppo bancario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - La grande maggioranza degli italiani (83%) riconosce l'importanza della riqualificazione energetica della propria abitazione per valorizzarla ma una maggioranza altrettanto ampia (79%) ritiene che sia oggi troppo costosa. C'e' poi un 57% di coloro che sono in condizioni economiche non agiate che e' convinto che non potra' migliorarla. Se ci fosse invece una sovvenzione finanziaria pari ad almeno il 70% dei costi di ristrutturazione e il sostegno di un soggetto con l'incarico di seguire il progetto dall'inizio alla fine ci sarebbe un incentivo ad eseguire la riqualificazione energetica. Questi i risultati per l'Italia di un'indagine realizzata da Bnp Paribas in otto paesi europei in cui e' presente. L'indagine ha coinvolto negli otto paesi 12 mila persone. Luca Rubaga, responsabile del retail banking di Bnl Bnp Paribas osserva: "La casa e' centrale nella gestione della transizione energetica e cio' e' un ulteriore stimolo per mettere a disposizione dei nostri clienti, attuali e potenziali, l'esperienza e la piattaforma di offerta integrata Bbl e Bnp". Come in altre parti d'Europa, anche nel nostro Paese si nutre scetticismo sugli impegni presi nell'ambito del Green Deal: un italiano su due pensa che gli obiettivi non siano raggiungibili e quasi 8 su 10 credono che la scadenza sara' posticipata.

