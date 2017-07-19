Casa: Ance, serve un mix di risorse e misure fiscali e urbanistiche -2

Dare anche continuita' al modello Pnrr per 'milestone' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - Importante e' poi considerata dai costruttori anche la rapida approvazione della legge sulla rigenerazione urbana e della riforma del Testo unico edilizia da parte del Parlamento 'per dare chiarezza e certezza operativa a cittadini, imprese e professionisti'. Inoltre, 'occorre dare continuita' al modello Pnrr, con risorse e milestone'. E' infatti questa impostazione che, secondo l'Ance, 'ha consentito ai Comuni di tornare a investire sul territorio'. I dati comunicati dai costruttori segnalano infatti che gli investimenti dei Comuni, crollati da 15 a 9 miliardi nel periodo della crisi 2008-2016, sono invece tornati a crescere fino ai 22 miliardi del 2025 (+163%) 'solo dal 2018 in poi e in maniera piu' consistente con il Pnrr'.

