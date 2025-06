Carrefour: Rabatel (ceo Italia), siamo volano per cibo italiano con 1,15 mld di export

Su vino dettiamo la linea di assortimento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 giu - 'Carrefour e' diventato una piattaforma molto interessante per il cibo italiano: lo scorso anno abbiamo spostato prodotti per un valore di 1,15 miliardi di euro, segnando un +42,5% in tre anni'. Lo ha detto a Il Sole 24 Ore Radiocor Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia, ospite a Palazzo Farnese del Farnese d'Or. Tra i segmenti che esportano di piu', ortofrutta e vino. Nel caso del vino, si va oltre il semplice export. 'L'Italia e' diventato il Paese che decide l'assortimento in tutto il mondo Carrefour e in tre anni il nostro export in questo comparto e' cresciuto del 128%, per un valore di 70 milioni di euro', prosegue Rabatel. 'I volumi maggiori si registrano verso la Francia, con quasi il 60% delle vendite. Tra i prodotti piu' esportati, i frizzanti, come il prosecco del Veneto, il Lambrusco dell'Emilia Romagna e lo spumante del Friuli Venezia Giulia'.

