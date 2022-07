Carrefour Italia: raggiunge 1500 punti vendita, previste 95 aperture in 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Carrefour Italia consolida la propria presenza sul territorio e prosegue nell'espansione della rete, raggiungendo l'importante traguardo di 1.500 punti vendita in tutta Italia. Una presenza capillare che si articola in 19 regioni con i tre formati Iper, Market ed Express, e che vede affermarsi sempre piu' il ruolo della prossimita'.

L'allargamento della rete di punti vendita a insegna Carrefour si fonda sulla leva strategica del franchising. Ad oggi i punti vendita condotti da franchisee sono quasi 1.200, per un totale di circa 10.000 persone impiegate. Nel corso del 2022 sono previste complessivamente 95 nuove aperture e il passaggio di 104 punti vendita da gestione diretta a gestione in affitto di ramo d'azienda.

In particolare, nelle ultime settimane, Carrefour Italia ha concluso diversi accordi che hanno permesso di espandere la presenza in alcune aree geografiche chiave del Paese: l'Emilia-Romagna, un territorio di crescente interesse per l'insegna; la Sicilia, dove l'azienda ha siglato un contratto con il master franchisee Apulia Distribuzione per il cambio insegna di 38 punti vendita; e la Lombardia, con l'acquisizione di nuovi 14 punti vendita nell'area del nord-Milano, consolidando ulteriormente la propria presenza in un'area strategica del Paese.

