Carraro: accelera trasformazione digitale grazie a intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 26 feb - Il Gruppo Carraro attiva due progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in collaborazione con l'Universita' Ca' Foscari di Venezia attraverso il centro di competenza del Nordest Smact. Piu' nel dettaglio i due progetti, entrambi basati sull'intelligenza artificiale, sono: Ask (Ai-driven Search in Knowledge base), che ha l'obiettivo di consentire l'analisi con linguaggio naturale di tutto il patrimonio di informazioni del Gruppo e ReFAInE (Redesign of Factory Artificial Intelligence Environments), finalizzato a far evolvere in modo piu' smart l'attuale Mes Carraro (Manufacturing Execution System) attraverso un processo di transizione verso un sistema di gestione digitale della fabbrica. tutto cio' sviluppando una soluzione basata sull'intelligenza artificiale evoluta.

'All'interno del nostro percorso di trasformazione digitale, abbiamo deciso di concentrare l'attenzione sui processi accelerando nel percorso evolutivo in essere - spiega Enrico carraro presidente dell'omonimo gruppo industriale. - Per questo siamo entrati a far parte di Smact, un centro di competenze di riferimento nel campo dell'innovazione 4.0.

Siamo molto soddisfatti dei primi passi che stiamo compiendo e intendiamo proseguire su questa direzione'.

