Carrarafiere: a Tirreno C.T. (3-6 marzo) oltre 450 espositori della ristorazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - A Tirreno C.T. dedicato alla ristorazione sono attesi oltre 450 espositori in rappresentanza di piu' di 900 marchi commerciali. E torna la sfida tra cuochi con il Pentathlon della cucina e la novita' del Triathlon del micorronde.

Insieme a Balnearia la fiera dell'ospitalita' dedicata al turismo balneare, a Carrarafiere dal 3 al 6 marzo si scaldano i fornelli e i forni per la quattro giorni di sfide in programma all'evento fieristico giunto alla 44esima edizione che negli anni e' diventato punto di riferimento per l'ospitalita' e per gli operatori della ristorazione italiana. A giudicare i cuochi saranno i grandi chef che reso celebre nel mondo la ristorazione italiana. I numeri del settore ristorazione vedono nel 2023 attive 335.817 imprese appartenenti al codice di attivita' 56.0. Il numero e' in diminuzione sull'anno precedente, seppur lieve, con una maggiore accentuazione nel Friuli Venezia Giulia e in modo ancora maggiore nelle Marche; effetto probabilmente degli strascichi delle misure e dei comportamenti dovuti alla pandemia. La Lombardia si conferma infatti la prima regione per presenza di imprese del settore con una quota sul totale pari al 15,3%, seguita da Lazio (10,5%) e Campania (10,1%).

Si tratta di un settore nel quale lavorano 1,2 milioni di addetti e che produce 46 miliardi di euro di valore aggiunto.

All'interno del settore ci sono poi alcuni comparti come il take away e delivery che negli ultimi 10 anni hanno registrato una crescita di oltre il 50%. Il mercato della ristorazione italiana e' il secondo piu' grande in Europa, dopo quello spagnolo.

