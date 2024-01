Carne coltivata: Lollobrigida, sentiamo che ne pensano i cittadini europei

Consiglio agricoltura: documento di 11 paesi piu' l'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 gen - Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida propone che sulla carne originata da cellule staminali allevate in laboratorio siano sentiti 'i cittadini europei con una consultazione pubblica nella quale ci diranno che cosa ne pensano'. Lo ha indicato ai giornalisti a margine della riunione del Consiglio agricoltura. Lollobrigida ha aggiunto che il documento di Austria, Francia e Italia, sostenuto da Cechia, Cipro, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania e Slovacchia, con il quale viene indicato come la carne su base cellulare sia in prospettiva una minaccia per il settore europeo, dimostra che l'Italia 'non e' isolata: siamo all'avanguardia su questo e ora lasciamo il campo alla scienza'.

