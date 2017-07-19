Carburanti: Verona (An.Bti-Confcom), finito sconto accise, aziende siano supportate

Sostegno fino al ripristino di prezzi a livelli di normalita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 lug - Il presidente di AN.BTI-Confcommercio (Bus turistici Italiani), Riccardo Verona, lancia un appello al Governo e alle Regioni affinche' vengano previste nuove misure di sostegno per le imprese del trasporto e del turismo, colpite dal rialzo dei prezzi energetici dopo lo stop al taglio delle accise sul gasolio, tornate a 67,2 centesimi al litro. In una nota, il presidente Verona ha dichiarato: 'La conclusione dello sconto sulle accise ci restituisce una realta' che per le imprese resta estremamente difficile. Con il prezzo del gasolio ormai stabilmente e di nuovo intorno (quando non oltre) i 2 euro al litro da mesi, le aziende del trasporto e del turismo continuano a sostenere costi insostenibili che mettono a rischio competitivita' e continuita' operativa'. Verona ha poi aggiunto: 'Attendiamo la pubblicazione del decreto ministeriale che rendera' pienamente operativo il recupero del credito d'imposta per il periodo marzo-giugno. Tuttavia, se l'attuale livello dei prezzi dovesse proseguire anche nel prossimo trimestre, sarebbe indispensabile che il Governo preveda nuove misure di sostegno'. Il presidente ha infine rivolto un invito alle istituzioni locali a seguire l'esempio del Friuli-Venezia Giulia, che ha stanziato 14,4 milioni di euro a favore delle imprese colpite dal caro carburanti.

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