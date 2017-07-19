Carburanti: Urso, taglio accise modulare, rispondiamo a famiglie e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 06 giu - Nel decreto ministeriale, che dovrebbe arrivare oggi, per la proroga del taglio sulle accise "c'e' quello che era previsto con il Decreto Legge, ovvero il fatto che si utilizzino le risorse per continuare i tagli in modo modulare, cosi' che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese, delle nostre famiglie e il prezzo dei carburanti possa essere costantemente in discesa sotto i 2 euro". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, in corso a Rapallo. "Noi proseguiremo con questa politica di responsabilita' e anche di cautela per ridurre quanto possibile l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sull'impresa. Tutto poi dipende da quello che si realizzera' per i prossimi giorni, cioe' se si raggiungera' o meno una soluzione negoziale al conflitto in corso", ha detto Urso. A chi chiedeva se il provvedimento sara' esteso fino all'inizio di luglio e quante saranno le risorse destinate alla misura, Urso ha detto che "e' giusto che sia il ministero dell'Economia a comunicarlo" quando sara' pronto, ma, nel frattempo, "stiamo lavorando insieme agli altri dicasteri perche' quelle risorse siano utilizzate al meglio per continuare sulla strada di efficientamento energetico del nostro Paese, che abbiamo gia' intrapreso in questi anni".

Ars.

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