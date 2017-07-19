Carburanti: Urso, su taglio accise continuare su questa strada

'A Ue non basta dire che siamo in situazione grave' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Ovviamente continueremo su questa strada sino a quando non finira' l'emergenza nel contempo dobbiamo dire alla Commissione europea che non basta dire che siamo in una situazione grave e che se perdura la guerra nel Golfo la situazione si aggrevera' ulteriormente con impatto netto e significativa sull'inflazione e sulla produzione'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, in merito al taglio delle accise. 'Perche'', ha aggiunto il ministro, 'se non si agisce in tempo, poi il costo della ripresa e' di gran lunga maggiore. Non mi puo' dire solamente sta arrivando una grande tempesta'.

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