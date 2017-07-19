Carburanti: Urso, serve azione congiunta europea su gruppi petroliferi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Per intervenire sul prezzo dei carburanti, anche con l'intervento dei grandi gruppi petroliferi, serve 'una azione congiunta' a livello europeo. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia.

Rispondendo alla domanda se, dopo le dichiarazioni di Eni, anche altri gruppi che daranno la loro disponibilita' sul tema, Urso ha replicato: 'Di fatto e' gia' avvenuto per finanziare questo ulteriore taglio delle accise sino a 5 settembre. E su questa strada noi proseguiremo, ancorche' la strada maestra sia ovviamente quello di un'azione congiunta europea come l'Italia insieme ad altri grandi attori europei, Germania, Francia, ha chiesto alla presidenza di turno e quindi alle istituzioni europee, perche' e' giusto che la misura sia omogenea in tutta Europa per non creare uno squilibrio tra le compagnie petrolifere dei singoli paesi, quelli che sarebbero tassati di piu' rispetto ad altre che magari non lo siano'.In ogni caso, ha aggiunto Urso, 'il governo si e' assunto la responsabilita' sin dall'inizio di questa purtroppo grave vicenda - ricordiamo che da fine febbraio perdura questo conflitto nel Golfo Persico che si e' aggiunto alla terribile invasione della Russia in Ucraina che oggi tra poco purtroppo segnera' i cinque anni di guerra - di intervenire in maniera avveduta responsabile tempestiva col taglio delle accise'.

Fla-.

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